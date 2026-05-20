Nyilvánosan elérhetőek a kegyelmi ügy dokumentumai

Deutsch Tamás szerint az elérhető iratokkal egyértelműen fény derült arra, hogy a korábbi kormánynak nem volt tudomása Novák Katalin volt köztársasági elnök döntéséről.

Magyar Péter leleplezte a Tisza Párt hazugságait - reagált a Fidesz Európai parlamenti képviselője arra, hogy Magyar Péter nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy egyes dokumentumait. Deutsch Tamás szerint az elérhető iratokkal egyértelműen fény derült arra, hogy a korábbi kormánynak nem volt tudomása Novák Katalin volt köztársasági elnök döntéséről. A politikus világossá tette, hogy a kegyelmi döntés felháborító, a felelősséget pedig a köztársasági elnök pedig vállalta.

 

