Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin tovább erősítené az orosz-kínai együttműködést

Az orosz-kínai kapcsolatok elérték a stratégiai partnerség legmagasabb szintjét - erről beszélt a kínai elnök Pekingben. Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin megállapodott, hogy fokozzák az együttműködést, a többi közt a mesterséges intelligencia terén is. Az orosz elnök azt mondta: országa készen áll rá, hogy folyamatosan energiát biztosítson Kína számára.

Kétnapos csúcstalálkozóra érkezett Pekingbe az orosz elnök. Vlagyimir Putyint több minisztere, valamint a Roszatom és a Gazprom vezetője is elkísérte. Jurij Usakov külpolitikai főtanácsadó megerősítette, hogy a Szibéria Ereje 2 gázvezetékről szóló projekt véglegesítése az egyik kiemelt téma a két államfő között. A tervek szerint évente 50 milliárd köbméter orosz földgázt szállítanának a Jamal-félszigetről Észak-Kínába.