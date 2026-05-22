Péntek este megkezdődött a gyülekezés az idei csíksomlyói búcsúra

A csíksomlyói búcsú évről évre olyan, mint a nagymama vasárnapi asztala: mindenki tudja, ott a helye. Míg a liberális elit keresi önmagát, Csíkszeredába már megérkeztek a hívők. Az idei mottó Szent Maximustól való: „A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt.” Vajon a pünkösdi üzenet képes áttörni a közöny falát a nemzeti összetartozás jegyében, vagy az ország egyik fele végleg elszakad a gyökereitől?