Magyar Péter sógora eltörölné a keresztény kultúra védelmét az Alaptörvényből

A Tisza-kormány rohamtempóban módosítaná az Alaptörvényt, törölve belőle a keresztény kultúra védelme kitételt. A lépés utat nyithat a migrációs paktum előtt.
A Tisza-kormány úgy próbálja becsempészni az illegális bevándorlókat, mint ahogy a rafinált kisdiák a rossz jegyet a bizonyítványba: fű alatt, sunyi Alaptörvény-módosítással. A keresztény kultúra védelme hirtelen kikerülne az alkotmányból, miközben Dávid Dóra EP-képviselő nyíltan a befogadás mellett kampányol.
Ez a lépés egyértelmű nemzeti önfeladás a brüsszeli nyomás és a migrációs paktum oltárán. A lakosság akarata nem számít, csak az uniós pénzek ígérete lebeg a hatalom szeme előtt.