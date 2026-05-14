Úgy viselkedik az új hatalom, mint a megvadult kamaszok

A tiszás képviselők úgy vették birtokba a Parlament épületét, mint amikor a kamaszok a tanár távozása után krétával dobálóznak. A minőségi kormányzás helyett egyelőre a gimnazista tempó diktálja az ütemet.

Ez a komolytalan viselkedés a padsorokban inkább emlékeztet egy rosszul sikerült osztálykirándulásra, mint komoly államvezetésre. Kérdéses, hogy az éretlen politikai kultúra és a kamaszos dac a törvényhozásban mikor okoz valós károkat a választóknak.