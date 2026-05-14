Újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát

Szerdáról csütörtökre virradó éjjel, már második napja Ukrajna ismét nagyszabású orosz légitámadás célpontja lett

Az ukrán légierő szerint Oroszország 731 lövedéket lőtt ki. Az ukrán légvédelem - állítása szerint - 41 rakétát és 652 különböző típusú drónt semlegesített vagy lőtt le. A magas elfogási arány ellenére a hatóságok közvetlen találatokat is jelentettek: 15 rakéta és 23 drón elérte célpontját 24 különböző helyen, és a ország 18 további pontján is jelentették törmelékek becsapódását. A légierő szerint a támadás még mindig tart.



Egy ukrán bíróság elrendelte Zelenszkij volt kabinetfőnökének letartóztatását



Lengyelország megerősítette légi harci képességeit, és légvédelmi erőit riadóállapotba helyezte