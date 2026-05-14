Az Alkotmány is módosítaná Magyar Péter, hogy hivatalából kikényszerítse Sulyok Tamást

Az MTI sajtófotóiról utómunkálatokkal tüntethették el a köztársasági elnök személyét. Szűcs Gábor ellenzéki képviselő az esetet példátlan közjogi botránynak nevezte. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a miniszterelnök csak jogellenesen kényszerítheti ki a köztársasági elnököt a hivatalából.

Belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója a Sándor-palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban. A miniszteri kinevezésekről készült képeken ugyanis nem szerepel a köztársasági elnök. Bóna Szabolcs agrárminiszterén látszott egyedül, de Sulyok Tamás később arról is eltűnt. Megkeresésünkre az MTI azt válaszolta, hogy szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzik munkájukat. A hírügynökség kiemelte, hogy az említett vizsgálat célja az, hogy megállapítsák, sérültek-e ezek a szabályok.

A Fidesz frakciószóvivője, Németh Balázs szerint Magyar Péter politikai nyomást gyakorolhatott a hírügynökségre. A miniszterelnök ugyanis ultimátumot adott a köztársasági elnöknek és más közjogi méltóságoknak. A szerdai kormányülésről bejelentkezve megerősítette, hogy mennyiben nem mondanak le tisztségükről május végéig, akkor alaptörvény-módosítással fogja kierőszakolni távozásukat. Szűcs Gábor példátlan közjogi botránynak nevezte a köztársasági elnök hivatalán ejtett sértést. A Fidesz országgyűlési képviselője híradónknak elmondta: sokszor előfordult már, hogy a miniszterelnök és a köztársasági elnök más politikai nézeteket vallott, de a tiszteletet eddig mindig megadták egymásnak.

A miniszterek kinevezési ceremóniáján nem csak Magyarország politikai hagyományai sérültek meg - erre ifj. Lomnici Zoltán hívta fel a figyelmet. Az alkotmányjogász elmondta, hogy súlyos jogi következményeket és nemzetközi felháborodást válthat ki az, ha a köztársasági elnököt jogellenesen eltávolítják a hivatalából. Ifj. Lomnici Zoltán hozzátette, hogy a közjogi méltóságok leváltása perek sokaságát eredményezné mind munkajogi, mind nemzetközi fórumokon. Ez pedig nem csak a jogrendszer bizonytalanságával, hanem súlyos anyagi terhekkel is járna a magyar állam számára.