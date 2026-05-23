Ünnepélyes megnyitóval indult a nyári szezon a Velencei-tónál

Hivatalosan is elindult az idei turisztikai szezon a Velencei-tónál. A megnyitó ünnepségen L. Simon László, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója úgy fogalmazott, az elmúlt egy évtizedben alakult ki az az aszályos helyzet, amelynek eredményét nemcsak a Velencei-tó szenvedi el. Mint mondja, a tó egy méternyi vízszintcsökkenése egyértelműen az időjárás számlájára írható.

Az évadnyitón Honti Márk, az MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport tudományos főmunkatársa is tartott előadást, aki úgy fogalmazott, hogy ha vízptólásban gondolkodunk, azt legalább 50 évre kellene úgy megtervezni, hogy működőképes lehessen.

A turisztikai évad megnyitóján átadták a Velencei-tóért díjat is, amelynet idén Marinovich Endre közgazdász-történésznek, a Velencei-tavi Vízisport Szövetség (VVSZ) tiszteletbeli és elnökségi tagjának adományozták.

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány idén kilencedszerre szervezett ünnepi évadnyitót, amelyet ezúttal a felújított Meszleny-kastélyban tartott Velencén.