Megszületett az ország első olyan gyermeke, akinél még embriókorban szűrték ki az SMA-betegséget

Másfél hete született meg a Semmelweis Egyetemen Csongor, aki az első olyan gyermek Magyarországon, aki állami finanszírozásban végzett preimplantációs genetikai vizsgálat után fogant meg. Az eljárással még embrió korban szűrték ki az SMA nevű örökletes betegséget. Csongor az első olyan gyermek hazánkban, aki ezzel az eljárással, teljes egészében állami finanszírozás mellett született meg egészségesen.

A család első gyermekénél, Sománál fél éves korban diagnosztizálták a betegséget. A genetikai vizsgálatok alapján kiderült, hogy mindkét szülő hordozza a hibás gént, ezért minden terhességnél 25% esély volt arra, hogy a gyermek érintett lesz. A következő gyermekvállalásnál ezért preimplantációs genetikai vizsgálatot alkalmaztak. A módszer során a lombikprogramban létrejött embriókból vesznek mintát, majd még a beültetés előtt megvizsgálják azokat.

A Semmelweis Egyetemen tavaly vált elérhetővé állami keretek között ez a diagnosztikai eljárás. A vizsgálat célja, hogy az ismert örökletes betegségeket még az embrió beültetése előtt ki lehessen szűrni.