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A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint migrációs paktum témában nem világos a kormány álláspontja

Dömötör Csaba a Fidesz európai parlamenti képviselője pedig arra mutatott rá, hogy Magyar Péter félrevezetően fogalmaz.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Dömötör Csaba, EP-képviselő, Fidesz: "Amikor Magyar Péter azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, akkor szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz, hiszen a migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálják a bevándorlást. Legálissá teszik azt, ami korábban illegális volt. És vannak kormányok Európában, akik ebben egyenesen lehetőséget látnak. " Tegyék egyértelművé: nem hajtják végre a migrációs paktumot-erre szólította fel a miniszterelnököt a legnagyobb ellenzéki párt frakcióvezetője. Gergely rámutatott: Magyar Péter nagyon jól trükközik a szavakkal.

 

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