A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint migrációs paktum témában nem világos a kormány álláspontja

Dömötör Csaba, EP-képviselő, Fidesz: "Amikor Magyar Péter azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, akkor szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz, hiszen a migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálják a bevándorlást. Legálissá teszik azt, ami korábban illegális volt. És vannak kormányok Európában, akik ebben egyenesen lehetőséget látnak. " Tegyék egyértelművé: nem hajtják végre a migrációs paktumot-erre szólította fel a miniszterelnököt a legnagyobb ellenzéki párt frakcióvezetője. Gergely rámutatott: Magyar Péter nagyon jól trükközik a szavakkal.