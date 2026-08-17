Teherhajók várakoznak a tengeren, miközben továbbra is bizonytalan, mikor indulhat újra a forgalom a Hormuzi-szoroson. A háttérben közben éles vita zajlik arról, ki gyakorol ellenőrzést a stratégiai fontosságú vízi út felett.

Irán szerint az amerikai erők többé nem léphetnek be a Hormuzi-szoros térségébe. Az iráni hadsereg főparancsnoka arról beszélt, hogy az amerikai erőket kiszorították a térségből. Teherán többé nem engedi őket a Hormuzi-szorosba, és az amerikai katonai támaszpontok sem térhetnek vissza korábbi állapotukhoz. Ez éles ellentétben áll Donald Trump korábbi állításával, miszerint az Egyesült Államok teljes ellenőrzést gyakorol a vízi út felett, sőt, később a szorost amerikai területté nyilvánítaná.

Mindeközben az iráni hadsereg főparancsnoka, Amir Hatami az amerikai katonák megölésére vagy elfogására felajánlott jutalomról beszélt.

A főparancsnok szerint az iráni harcosok 30 ezer dollárt kaphatnak minden megölt vagy elfogott amerikai katonáért.

Az iráni parlament elnöke szerint Washington és Jeruzsálem egyetlen kitűzött célját sem tudta megvalósítani a háborúban. Az iráni politikus a konfliktus lezárását követő egyetértési memorandumot Irán diplomáciai és politikai győzelem bizonyítékának nevezte. Az iráni elnök szerint a június 18-án aláírt egyetértési memorandum Teherán erejét és diplomáciai eredményét bizonyítja. A 60 napos tárgyalási határidő hétfőn jár le, ám az amerikai-iráni konfliktus újbóli kiéleződése miatt kérdéses, hogy megszülethet-e a végleges megállapodás.