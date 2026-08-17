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Magyar Péter: A kormány elrendelte a 4iG szerződéseinek kivizsgálását

Magyar Péter szerint a cégcsoporthoz stratégiai fontosságú vagyonelemek kerültek az Orbán-kormány alatt, ezért nem csak a 4iG, hanem a leányvállalatai szerződéseit is átvizsgálják.

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A kormányfő egyébként csaknem 60 ezer 4iG részvénnyel rendelkezett, melyeket tavaly adott el. 

Bohár Dániel jobboldali véleményvezér közben arról számolt be, hogy pánik alakult ki a piacon, miután Magyar Péter megfenyegette a 4iG informatikai és távközlési vállalatot. Azt írja, hogy belső fórumokon teljesen kiakadtak a részvényesek, hiszen ezek az üzenetek rendkívül rossz hatással vannak az árfolyamra. A Budapesti Értéktőzsde aktuális adatai szerint 11%-ot estek egy nap alatt a részvények, a tegnapi 1649 forint után 783 forintba kerülnek.

 

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