Magyar Péter: A kormány elrendelte a 4iG szerződéseinek kivizsgálását

A kormányfő egyébként csaknem 60 ezer 4iG részvénnyel rendelkezett, melyeket tavaly adott el.

Bohár Dániel jobboldali véleményvezér közben arról számolt be, hogy pánik alakult ki a piacon, miután Magyar Péter megfenyegette a 4iG informatikai és távközlési vállalatot. Azt írja, hogy belső fórumokon teljesen kiakadtak a részvényesek, hiszen ezek az üzenetek rendkívül rossz hatással vannak az árfolyamra. A Budapesti Értéktőzsde aktuális adatai szerint 11%-ot estek egy nap alatt a részvények, a tegnapi 1649 forint után 783 forintba kerülnek.