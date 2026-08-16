Sajtóklub – Még a Tisza-szavazóknál is kiverte a biztosítékot az államfő jelölésével kapcsolatos eljárás

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Baka Andrást választotta köztársasági elnöknek 140 szavazattal Az Országgyűlés tiszás többsége.

A Fidesz és a KDNP frakciói eközben Tatán, az 1956-os sortűz áldozatai előtt tisztelegtek.

A jobboldali pártok Baka András korábbi bírói szerepvállalását kritizálták.

Magyar Péterék az államfőválasztás ügyében is átverték a Tisza-szavazókat.

Radnai Márk: társadalmi egyeztetés címszóval, ami eddig történt, az nem fedi le ezt a fogalmat.

Még a Tisza-szavazóknál is kiverte a biztosítékot az államfő jelölésével kapcsolatos eljárás.

Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány.

A kormányzati tájékoztatón Magyar Péter folyamatosan a múltat hibáztatta.

Magyar Péter korábban elutasította az ideiglenes védmű ötletét, amiről csütörtökön beszélt.

Magyar Péter szerint nem volt hónapokkal előre látható a válság.