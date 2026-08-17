Vitézy Dávid beismerte: a mérföldkövek egyike az Európai Ügyészséghez való csatlakozás

Magyar Péter még májusban jelentette be, hogy elindította Magyarország csatlakozási folyamatát az Európai Ügyészséghez. Ez volt a Tisza Párt egyik kampányígérete, a miniszterelnök szerint ez a korrupció elleni küzdelemben segítené őket. Csakhogy a közlekedési és beruházási miniszter elszólta magát: a csatlakozás nem a kormány saját döntése, hanem az unió elvárása.

Vitézy Dávid miniszter mondata alapjaiban írja át azt, amit a Tisza Párt állított a csatlakozásról – jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Palóc André rámutatott: egyértelmű, hogy a kormány azt teszi, amit Brüsszel kér tőle. A képviselő leszögezte: a Tisza Párt magyarázattal tartoznak a magyaroknak azért, hogy kinek az ötlete valójában az ügyészséghez való csatlakozás.