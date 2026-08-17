Kijevben ismét Fedorov visszahelyezését követelik, miközben a fronton nem csillapodnak a harcok

A menesztett védelmi miniszter nevét skandálja a demonstráló tömeg

Már egy hónapja tartanak a Mihajlo Fedorov visszahelyezését követelő tüntetések Kijevben. Vasárnap ismét több százan vonultak utcára, hogy a leváltott védelmi miniszter visszatérését követeljék. A demonstrálók közvetlen párbeszédet sürgettek Volodimir Zelenszkij elnökkel, és azt követelték, hogy a parlament térjen vissza szabadságáról, majd szavazzon Fedorov visszahelyezéséről. A tüntetés szervezője szerint az elnök felelős a személyi döntésekért, és petíciót is átadtak az elnöki hivatal képviselőjének.

A kölcsönös csapások sem csillapodnak a fronton

Oroszország ukrán kikötőket és katonai utánpótlást szállító hajókat támadott. Legkevesebb két ember meghalt és többen megsebesültek az éjszakai orosz légitámadásokban Ukrajnában. Szumi megyében drónokkal és irányított légibombákkal támadtak, Izjumban pedig 5-en megsebesültek. Odessza térségében egy civil hajó is megrongálódott, 4 ember megsebesült. Az ukrán légierő szerint az orosz hadsereg 128 drónt vetett be az éjszaka folyamán.

Mindeközben Kijev egy nagyszabású dróntámadással csapott le a Wildberries Moszkva környéki, 250 ezer négyzetméteres logisztikai központjára. Az ukrán haditengerészet emellett azt közölte, hogy a Krímben egy orosz Bastion rakétarendszer indítóállásait is támadás érte.