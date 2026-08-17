Az Alaptörvény 17. módosításáról tárgyal az Alkotmánybíróság

Ma, hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatos ellenzéki beadványokat. A Fidesz és a KDNP Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetésével, a parlamenti képviselők mandátumára bevezetett tizenkét éves korláttal és az alkotmánybírákra vonatkozó hetvenéves korhatárra kapcsolatban adott fordult a taláros testülethez.

Lomnici Zoltán ezekre a kérdésekre válaszolt a bejelentkezésben: Ha esetleg mégis helyt adnának valamelyik kifogásnak, az mit jelentene a valóságban? Amennyiben az AB elutasítja a beadványokat, Sulyok Tamás elmozdításának alkotmányos voltával kapcsolatban akkor már csak a Velencei Bizottság állásfoglalása hozhat változást. Ez mikorra várható és mivel járhat?