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Róma nem fogadja be azokat a migránsokat, akiket Berlin az új uniós szabályok miatt visszatoloncolna

Olaszország jelezte, hogy nem fogadja be azt a 3 migránst, akiket Németország az új uniós szabályokra hivatkozva vissza akar toloncolni. A két ország konfliktusa egész Európára hatással lehet, mert több szomszédos állam is a német példát követné, és Olaszországba küldené vissza az illegális migránsokat.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Marco Iacobucci Epp
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Diplomáciai feszültséghez vezetett Olaszország és Németország között annak a 3 migránsnak az esete, akiket Berlin az új európai migrációs és menekültügyi paktumra hivatkozva szándékozik visszaküldeni az olasz félnek. A tervek szerint a kitoloncolt személyeket szállító repülőgép hétfőn érkezik meg Rómába, azonban az olasz kormány határozottan elutasítja az átvételüket, és azzal fenyegeti Berlint, hogy érkezésük után azonnal visszaküldi őket Németországba. A konfliktus az új menekültügyi és migrációs paktum eltérő értelmezéséből fakadóan alakult ki.

Rómából Jánosi Dalma tudósított.

 

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