Róma nem fogadja be azokat a migránsokat, akiket Berlin az új uniós szabályok miatt visszatoloncolna

Diplomáciai feszültséghez vezetett Olaszország és Németország között annak a 3 migránsnak az esete, akiket Berlin az új európai migrációs és menekültügyi paktumra hivatkozva szándékozik visszaküldeni az olasz félnek. A tervek szerint a kitoloncolt személyeket szállító repülőgép hétfőn érkezik meg Rómába, azonban az olasz kormány határozottan elutasítja az átvételüket, és azzal fenyegeti Berlint, hogy érkezésük után azonnal visszaküldi őket Németországba. A konfliktus az új menekültügyi és migrációs paktum eltérő értelmezéséből fakadóan alakult ki.

Rómából Jánosi Dalma tudósított.