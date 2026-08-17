Májusban még hergeltek a tiszások a Budai Várban, most már gyönyörűnek tartják az épületet

Májusban még aggályai voltak a miniszterelnöknek különböző fejlesztések mértékével, illetve a történelmi hitelességre épülő modernizáció és építkezések miatt, amit az Orbán-kormány valósított meg. Magyar Péter elsősorban a Budai Vár kormányzati negyeddé alakítását, valamint a korábbi miniszterelnököt kritizálta.

Éles véleményváltozás történt pár hónap leforgása alatt. Magyar Éva kormányszóvivő már a kormányzati ünnepi programok egyik kiemelt, gyönyörű helyszíneként beszélt a Budai Várról.

A kormányszóvivő az augusztus 20-i nemzeti ünnep programjait ismertetve a Budai Várat és a Várkertet már a kiemelt budapesti ünnepi helyszínek között említette.

Míg pár hónapja a Tisza Párt a túlzott költekezés és a politikai szimbolika miatt bírálta ezeket a beruházásokat, az állami ünnepségek alkalmával a kormányzati tisztségviselők már hivatalos helyszínként használják a megújult történelmi negyed építészeti értékeit.