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Májusban még hergeltek a tiszások a Budai Várban, most már gyönyörűnek tartják az épületet

A Tisza Párt retorikája gyökeres fordulatot vett a Budai Vár kormányzati projektjeivel kapcsolatban: tavasszal éles kritikák és a költségek kifogásolása után augusztusra elismerően nyilatkoztak a felújításokról. Az új kormányzati szereplők immár méltó állami helyszínként tekintenek a megújult Várnegyedre.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: faber1893
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Májusban még aggályai voltak a miniszterelnöknek különböző fejlesztések mértékével, illetve a történelmi hitelességre épülő modernizáció és építkezések miatt, amit az Orbán-kormány valósított meg. Magyar Péter elsősorban a Budai Vár kormányzati negyeddé alakítását, valamint a korábbi miniszterelnököt kritizálta.

Éles véleményváltozás történt pár hónap leforgása alatt. Magyar Éva kormányszóvivő már a kormányzati ünnepi programok egyik kiemelt, gyönyörű helyszíneként beszélt a Budai Várról.

A kormányszóvivő az augusztus 20-i nemzeti ünnep programjait ismertetve a Budai Várat és a Várkertet már a kiemelt budapesti ünnepi helyszínek között említette.

Míg pár hónapja a Tisza Párt a túlzott költekezés és a politikai szimbolika miatt bírálta ezeket a beruházásokat, az állami ünnepségek alkalmával a kormányzati tisztségviselők már hivatalos helyszínként használják a megújult történelmi negyed építészeti értékeit.

 

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