Őrizetbe vették az autóbusz vezetőjét az M3-as baleset után

A baleset vasárnap hajnalban történt Mezőkeresztes és Mezőnagymihály térségében

Az autóbusz letért az útról, majd oldalára borulva az árokba hajtott. Az utasok lengyel állampolgárok, egy zarándokútról tartottak haza Bosznia-Hercegovinából. Többen is a jármű alá szorultak, az autóbuszt később a hátsó tengelyénél csörlőzték meg, hogy hozzáférjenek.

A sérülteket négy különböző kórházba szállították

A miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház részletes tájékoztatást is adott: hozzájuk összesen 9 sérült érkezett. Két beteget súlyos állapotban az intenzív osztályon ápolnak, egyikük az idegsebészeti osztályra került, és további 6 sérültet a traumatológiai osztályon kezelnek, közülük egyet még vasárnap Miskolcra szállítottak.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központjába 6 sérültet irányítottak a baleset helyszínéről. Egy áldozat a mentőben meghalt, további 5 személyt pedig továbbra is kórházban kezelnek, egyiküket vasárnap megoperálták.

A Nyíregyházára szállított sérültek közül 18-an már hazaszállítható állapotban vannak – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. A többi sérült állapotáról az intézmény egyesével egyeztet a Lengyelországból érkezett orvosokkal, a konzuli szolgálattal és a lengyel külügyminiszter-helyettessel.

A baleset okait a hatóságok még vizsgálják

Egy lengyel lap közben elérte a közlekedési cég tulajdonosát, amely a buszt szolgáltatta az utazáshoz. A tulajdonos úgy nyilatkozott, hogy nem tudják, mi történt. Nagyon tapasztaltaknak nevezte a sofőröket és hozzátette, hogy már több éve nálunk dolgoznak.

Az elsődleges feltételezések szerint a sofőr elaludhatott vezetés közben. A rendőrség ezt követően őrizetbe vette, halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak ellene. A letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.