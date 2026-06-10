Bóka János: "Az országgyűlési határozat vitája lehetőséget ad arra mindenkinek, hogy a magyar kormány álláspontját megismerje. A migrációs paktum végrehajtása beláthatatlan következményekkel jár Magyarország és az európai unió egésze számára. Ellenőrizetlen illegális migrációhoz vezetne, a korábbi illegális migrációt pedig legalizálná. Ez nem áll Magyarország és a magyar emberek érdekében, ezért felszólítjuk a kormányt, hogy a migrációs paktumot ne hajtsa végre! Az ezzel kapcsolatos országgyűlési határozat vitája pedig egyértelmű lehetőséget ad számukra, hogy pozíciójukat tisztázzák."