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A migrációs paktum végrehajtása beláthatatlan következményekkel jár

A témáról Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője mondott véleményt.

  • Hírek
  • 13 perce
  • Forrás: HírTV
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Bóka János: "Az országgyűlési határozat vitája lehetőséget ad arra mindenkinek, hogy a magyar kormány álláspontját megismerje. A migrációs paktum végrehajtása beláthatatlan következményekkel jár Magyarország és az európai unió egésze számára. Ellenőrizetlen illegális migrációhoz vezetne, a korábbi illegális migrációt pedig legalizálná. Ez nem áll Magyarország és a magyar emberek érdekében, ezért felszólítjuk a kormányt, hogy a migrációs paktumot ne hajtsa végre! Az ezzel kapcsolatos országgyűlési határozat vitája pedig egyértelmű lehetőséget ad számukra, hogy pozíciójukat tisztázzák."

 

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