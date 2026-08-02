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A klímaváltozás átírja a mezőgazdaságot – Alkalmazkodásra kényszerül a magyar agrárium

A klímaváltozás és a fokozódó vízhiány gyökeres változásokra kényszeríti a magyar mezőgazdaságot. Az Alföldön a nyári csapadékhiány miatt egyre bizonytalanabbá válik a kukoricatermesztés, ami láncreakciót indíthat el az állattenyésztésben és az élelmiszeriparban is.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: JUAN LINO
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A szakemberek szerint elkerülhetetlenné vált az alkalmazkodás: a hazai agráriumnak új növénykultúrákat és fenntarthatóbb termelési módszereket kell találnia a megváltozott gazdasági és éghajlati környezetben.

 

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