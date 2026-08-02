A klímaváltozás átírja a mezőgazdaságot – Alkalmazkodásra kényszerül a magyar agrárium

A klímaváltozás és a fokozódó vízhiány gyökeres változásokra kényszeríti a magyar mezőgazdaságot. Az Alföldön a nyári csapadékhiány miatt egyre bizonytalanabbá válik a kukoricatermesztés, ami láncreakciót indíthat el az állattenyésztésben és az élelmiszeriparban is.