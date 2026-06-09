A rendőrségnél van a tiszás Hírkereső-botrány ügye

Holló Gábor, a Hírkereső tulajdonosa a jobboldali kötődésű cikkek elérését csökkentette, míg a Magyar Péternek kedvező írásokat megtámogatta. A Fidesz frakciójának szóvivője rámutatott: alkotmányos alapelvek sérültek, amelyek a választások tisztaságához elengedhetetlenek.
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