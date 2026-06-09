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A rendőrségnél van a tiszás Hírkereső-botrány ügye

A tiszás politikusok nem találják a válaszokat mecénásuk botrányára.

  • Hírek
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  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Holló Gábor, a Hírkereső tulajdonosa a jobboldali kötődésű cikkek elérését csökkentette, míg a Magyar Péternek kedvező írásokat megtámogatta. A Fidesz frakciójának szóvivője rámutatott: alkotmányos alapelvek sérültek, amelyek a választások tisztaságához elengedhetetlenek. 

 

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