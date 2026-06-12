Elkésett kozmetika vagy valódi fordulat? Új korszakot hirdet a háttérbe szorult jobboldal

Lezárult egy meghatározó politikai korszak a hazai közéletben. A választási eredmények után Gulyás Gergely bejelentette, hogy a pártelnök több új szakmai érdekvédelmi és munkacsoportot hozott létre a szervezetben. Ezek a strukturális változtatások a Fidesz megújítását készítik elő a színfalak mögött.

Miközben a volt kormányfő a nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén fáradozik Brüsszelben, itthon elkerülhetetlenné vált az alapos elszámolás. Orbán Viktor maga is elismerte, hogy a jobboldali közösség teljes megújulására van szükség.