Eltávolították a KEHI vezetőjét, a hivatal korábban a Magyar Péter vezette Diákhitel Központot ellenőrizte

Bosszúkormányzás zajlik jelenleg - így reagált Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy július 9-i hatállyal felmentették a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjét. A politikus szerint Gaál Szabolcs Barnát azért távolította el a kormányzat, mert a hivatal vizsgálatot indított 2021-ben az akkor Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központ ellen.
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