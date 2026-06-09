Eltávolították a KEHI vezetőjét, a hivatal korábban a Magyar Péter vezette Diákhitel Központot ellenőrizte

Bosszúkormányzás zajlik jelenleg - így reagált Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy július 9-i hatállyal felmentették a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vezetőjét. A politikus szerint Gaál Szabolcs Barnát azért távolította el a kormányzat, mert a hivatal vizsgálatot indított 2021-ben az akkor Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központ ellen.