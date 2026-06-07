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Ezért nem mond egyértelmű választ Magyar Péter

Nyilvánvaló, hogy a migrációs paktum végrehajtása feltétele az uniós forrásoknak – jelentette ki Bóka János. Orbán Viktor és a Fidesz elnöksége is felszólította a kormányt és a miniszterelnököt, hogy haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Több ezres demonstrációt tartottak a patrióták Budapesten a június 12-én életbe lépő európai uniós migrációs paktum ellen, nyomást gyakorolva az új Tisza-kormányra. A tüntetők a Miniszterelnökség épülete előtt skandálással fogadták a teraszról integető Magyar Péter miniszterelnököt, akit az ellenzék azzal vádol, hogy az uniós források teljes körű felszabadítása érdekében el fogja fogadni a brüsszeli bevándorlási politikát. 

Bóka János fideszes országgyűlési képviselő rámutatott: 

Ursula von der Leyen nyilatkozata is igazolja, hogy a paktum végrehajtása az uniós pénzek feltétele, 

ezért Orbán Viktor és a Fidesz elnöksége felszólította a kormányfőt, hogy haladéktalanul jelentse be: Magyarország megtagadja a paktum végrehajtását.

 

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