Ezért nem mond egyértelmű választ Magyar Péter

Több ezres demonstrációt tartottak a patrióták Budapesten a június 12-én életbe lépő európai uniós migrációs paktum ellen, nyomást gyakorolva az új Tisza-kormányra. A tüntetők a Miniszterelnökség épülete előtt skandálással fogadták a teraszról integető Magyar Péter miniszterelnököt, akit az ellenzék azzal vádol, hogy az uniós források teljes körű felszabadítása érdekében el fogja fogadni a brüsszeli bevándorlási politikát.

Bóka János fideszes országgyűlési képviselő rámutatott:

Ursula von der Leyen nyilatkozata is igazolja, hogy a paktum végrehajtása az uniós pénzek feltétele,

ezért Orbán Viktor és a Fidesz elnöksége felszólította a kormányfőt, hogy haladéktalanul jelentse be: Magyarország megtagadja a paktum végrehajtását.