Tovább emelkedik az üzemanyagok ára, a kormány eddig nem avatkozott be

A tiszás politikusok egy része hárított a kérdésre, hogy a növekvő üzemanyagárak letörése érdekében közbelép-e a kormány, csütörtökön ugyanis újabb nagykereskedelmi áremelés várható. A Holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára elmondta: figyelik az árak változását, egyelőre azonban nem terveznek beavatkozni.

Még júniusban szüntette meg a tiszás többség az Országgyűlésben az üzemanyagárak védelmét. Az árszabályozásról való döntést pedig a gazdasági és energetikai minisztérium kezébe adta. A KDNP képviselője szerint nem volt körültekintő a Tisza-kormány, amikor kivezette a védett árat. Simicskó István szerint az instabil geopolitikai helyzet nem indokolta a szabályozás eltörlését.

A Fidesz frakciója korábban azt javasolta, hogy a kivezetés helyett a védett ár maradjon meg egyfajta árplafonként, vagyis jogszabály garantálja, hogy a benzin ára 595, a dízelé pedig 615 forint fölé ne emelkedjen. Ezt azonban Magyar Péterék lesöpörték az asztalról.