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Gumicsont a migránstábor, miközben a hatalom a saját fizetését emeli a háttérben

A politikai viták fókuszában a vitnyédi tábor, a kamatstop, az államtitkári bérek emelése és a lex Orbán állnak. Kíméletlen elemzés várható ma a stúdióban.

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  • Frissítve: 3 órája
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Ma szinte csak a vitnyédi állítólagos migránstábor ügyéről beszélt Magyar Péter a Parlamentben. Az ellenzék szerint azonban sokkal fontosabb kérdés, hogy mi lesz a kamatstoppal, vagy éppen miért lett magasabb a helyettes államtitkári bér az álspórolás idején. 

A vitaműsorunkban arra keressük a választ, mikor ér véget a kormánypárti fölényeskedés, és a hatalom miért fogadta el a vitatott lex Orbánt. A stúdióban a szakértők kíméletlenül elemzik a döntések valódi hátterét.

 

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