Gumicsont a migránstábor, miközben a hatalom a saját fizetését emeli a háttérben

Ma szinte csak a vitnyédi állítólagos migránstábor ügyéről beszélt Magyar Péter a Parlamentben. Az ellenzék szerint azonban sokkal fontosabb kérdés, hogy mi lesz a kamatstoppal, vagy éppen miért lett magasabb a helyettes államtitkári bér az álspórolás idején.

A vitaműsorunkban arra keressük a választ, mikor ér véget a kormánypárti fölényeskedés, és a hatalom miért fogadta el a vitatott lex Orbánt. A stúdióban a szakértők kíméletlenül elemzik a döntések valódi hátterét.