Hankó Balázs: A magyar egyetemek versenyképessége a tét

Hankó Balázs: "Az egyik az, hogy innentől a kuratóriumi tagokat az alapítójogok gyakorlója, azaz mindig a kormány nevezi ki. Ebben semmiféle szempont nem szerepel, amely az autonómiát, az egyetemi autonómiát biztosítaná, ezzel számos kritikát kapott az előző kormány, itt nem látunk erre garanciákat. A másik, ami most módosításra került be az utolsó pillanatban a törvényjavaslatba az pedig az, hogy az alapítványi egyetemek rektorai maximum kétszer négy évre nevezhetők ki. Ez diszkrimináció, hiszen az állami fenntartású intézmények esetében ez legalább kétszer öt év lehet és az egyházi vagy magán fenntartású intézményeknél pedig ilyen megkötési korlát nincs."