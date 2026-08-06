Egy 40 fős magyar faluban több mint 3000 paradicsomfajta terem

Husztóton több mint háromezer paradicsomfajta kerül a földbe és érik be évről-évre. A mindössze negyven lakosú baranyai településen egészen különleges fajták is megtalálhatók, amelyek akár több ezer kilométerről, postán jutnak el Csendes Ildikóhoz. A kezdeményezés mára igazi sikertörténetté nőtte ki magát: idén már a nyolcadik alkalommal rendezik meg a paradicsomfesztivált a faluban augusztus közepén.

Csendes Ildikó nyolc éve álmodta meg, hogy egy apró baranyai településből a paradicsomok fővárosát hozza létre. Husztóton azért hívta életre a fesztivált, hogy felhívja a figyelmet a paradicsomokra és a termesztés sokszínűségére – mindez külföldön már régóta működő hagyomány.

A Mecsek lankáinál fekvő Husztót nem volt mindig ennyire színes és élettel teli. Az egykori marhalegelőt Csendes Ildikó vette gondozásba nyolc éve, amikor a városi életet hátrahagyva a negyvenfős falut választotta. A különleges fajták itt még a szárazabb időszakokkal is képesek megbirkózni.