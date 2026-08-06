Brutális energiaprofit

A vezető nyugati olajóriások – mint a Total, a Shell, a Chevron és az ExxonMobil – szinte megduplázták bevételeiket a második negyedévben, és összességében közel 47 milliárd dolláros nettó nyereségről számoltak be. A rekordméretű profit mögött a közel-keleti feszültségek, a Hormuzi-szoros szűk keresztmetszetei, valamint a nagyhatalmak összehangolt, de a stratégiai tartalékokat a végletekig merítő piacstabilizációs lépései állnak. Tóth Máté nemzetközi energiajogász elemzése szerint miközben a lakosság és az ipar az áremelkedések terheit viseli, a globális olajkereskedők történetük messze legjövedelmezőbb időszakát könyvelhetik el.