Nagy fordulat a két megmentett farkas életében

Hamarosan visszatérhet a vadonba két sörényes farkas, amelyeket anyjuk pusztulása után mentettek meg Argentínában. A különleges, hosszú lábú állatokat műholdas nyomkövetővel szerelték fel, így szabadon engedésük után is követni tudják majd mozgásukat. A sörényes farkas Argentínában veszélyeztetett fajnak számít, fennmaradását pedig az élőhelyek átalakulása mellett a hozzá kapcsolódó hiedelmek is fenyegetik.

Sun és Moon még kölyökként, anyjuk pusztulása után került a természetvédők gondozásába. A két sörényes farkast tavaly szeptember óta készítik fel arra, hogy visszatérhessen természetes élőhelyére. A szakemberek most megvizsgálták az állatokat, és műholdas nyomkövető nyakörvvel szerelték fel őket. A tervek szerint hamarosan az észak-argentínai Iberá Nemzeti Parkban engedik szabadon a testvérpárt, azon a vidéken, ahol megszülettek.

A sörényes farkas különleges megjelenése ellenére valójában sem a farkasok, sem a rókák közé nem tartoznak. Jellegzetessége a vöröses szőrzet, a nagy fülek és a feltűnően hosszú lábak. A természetvédők célja, hogy Sun és Moon visszaengedése után minél több adatot gyűjtsenek a faj életmódjáról. Ezért kaptak az állatok műholdas nyomkövetőt, amelynek segítségével a szakemberek a vadonban is figyelemmel kísérhetik őket.

