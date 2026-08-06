Nem minden napszemüveg védi a szemét – erre figyeljen vásárláskor

Nemcsak a bőrünket, hanem a szemünket is védenünk kell a nyári napsütésben. A túlzott UV-sugárzás hosszú távon akár komoly szemkárosodást is okozhat, ezért nem mindegy, milyen napszemüveget választunk. Mire érdemes figyelni vásárláskor, és kik azok, akiknek különösen fontos a megfelelő védelem? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Nagy Zoltán Zsolt szemész professzorral.

Számtalan napszemüvegtípussal találkozhatunk 2000 forinttól fölfelé, nyáron pedig még az utcán is beszerezhetünk egy-egy divatos darabot. De a professzor szerint csak olyat érdemes megvenni, amely UV szűrővel ellátott termék.