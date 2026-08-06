Mégis megnyerheti Ukrajna a háborút?

A szakértő a HírTV Napindító című műsorában rámutatott: Ukrajna kritikus pontja a téli időszak, a nyugati Patriot elfogórakéták hiánya miatt pedig a hátország egyre védtelenebbé válik az orosz ballisztikus támadásokkal szemben. Míg az Egyesült Államok figyelme és logisztikai erőforrásai egyre inkább a közel-keleti feszültségek felé tolódnak el, Oroszország észak-koreai támogatással és folyamatosan pörgő hadiiparral tartja fenn a nyomást, felkészülve a donbasei agglomerációk hosszú távú ostromára.