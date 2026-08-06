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Mégis megnyerheti Ukrajna a háborút?

Kifogyóban lévő ukrán légvédelmi rakéták, széteső energiahálózat és rekordmennyiségű orosz rakétatámadás jellemezheti a háború előtt álló telet. Bár a politikai nyilatkozatok szintjén felmerült a harcok téli lezárása, Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő szerint a felek álláspontjai továbbra is olyan távol állnak egymástól, hogy a konfliktus lassulása helyett az infrastruktúra elleni csapások és a frontvonal menti lassú felőrlés folytatására kell készülni.

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A szakértő a HírTV Napindító című műsorában rámutatott: Ukrajna kritikus pontja a téli időszak, a nyugati Patriot elfogórakéták hiánya miatt pedig a hátország egyre védtelenebbé válik az orosz ballisztikus támadásokkal szemben. Míg az Egyesült Államok figyelme és logisztikai erőforrásai egyre inkább a közel-keleti feszültségek felé tolódnak el, Oroszország észak-koreai támogatással és folyamatosan pörgő hadiiparral tartja fenn a nyomást, felkészülve a donbasei agglomerációk hosszú távú ostromára.

 

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