Így hat a Duna alacsony vízállása a magyar energiaellátásra

A rendkívüli hőség okozta magas fogyasztás és a paksi termelés kiesése miatt Magyarország importigénye az esti csúcsidőszakban eléri a 3800 megawattot, ami a tőzsdei áramárakat is drasztikusan – kilowattóránként akár 240 forintos szintre – emelte. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő hangsúlyozza: a helyzet nem jelent nukleáris biztonsági kockázatot, a leállított blokkok hűtése garantált. A kialakult állapot ugyanakkor napi szinten többmilliárd forintos extra költséget jelent az országnak, ami rávilágít arra, hogy középtávon és hosszú távón is komplex hűtési megoldásokra van szükség a paksi telephelyen.