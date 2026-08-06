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Így hat a Duna alacsony vízállása a magyar energiaellátásra

A Duna rekordalacsony vízállása miatt jelentős kapacitáskieséssel működik a Paksi Atomerőmű, ahol jelenleg mindössze egyetlen turbina termel mintegy 230-240 megawatt villamos energia teljesítményt.

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A rendkívüli hőség okozta magas fogyasztás és a paksi termelés kiesése miatt Magyarország importigénye az esti csúcsidőszakban eléri a 3800 megawattot, ami a tőzsdei áramárakat is drasztikusan – kilowattóránként akár 240 forintos szintre – emelte. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő hangsúlyozza: a helyzet nem jelent nukleáris biztonsági kockázatot, a leállított blokkok hűtése garantált. A kialakult állapot ugyanakkor napi szinten többmilliárd forintos extra költséget jelent az országnak, ami rávilágít arra, hogy középtávon és hosszú távón is komplex hűtési megoldásokra van szükség a paksi telephelyen.

 

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