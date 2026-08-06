Robbantásokkal terelik a Duna vizét Romániában

A rekord alacsony dunai vízállás már nemcsak a hajózást, hanem az energiatermelést is veszélyezteti Romániában. A helyzet odáig fajult, hogy a román haditengerészetet is bevetették: irányított robbantásokkal próbálják a Duna vízhozamát az atomerőmű felé terelni. De hogyan lehet robbantásokkal megváltoztatni egy folyó áramlását?

A Duna történelmi alacsony vízállása miatt Románia rendkívüli intézkedésekre kényszerült. A Bala-csatornán a román haditengerészet irányított robbantásokat hajtott végre, hogy egy víz alatti küszöb kialakításával a folyó vízhozamának nagyobb részét az Öreg-Duna medrébe terelje. A cél, hogy elegendő hűtővíz jusson a cernavodai atomerőműhöz, amelynek működését már a rendkívüli aszály és a rekordalacsony vízszint is veszélyezteti. A műveletet búvárok, hadihajók és mérnöki egységek közreműködésével hajtották végre.

A Bala-ág a Duna egyik mellékága, amely az elmúlt években egyre nagyobb mennyiségű vizet vont el a folyó főmedréből. A mostani, történelmi aszály idején ez különösen komoly problémát jelent, mert az Öreg-Duna medrében jelentősen lecsökkent a vízhozam.



A román hatóságok ezért döntöttek úgy, hogy mesterségesen avatkoznak be a folyó áramlásába. Az irányított robbantásokkal kitermelt kőzetből egy víz alatti küszöböt építenek, amely visszafogja a Bala-ág vízellátását, így a folyó nagyobb része ismét a főmederben maradhat.



A robbantások nem a folyó medrének elterelését szolgálják, hanem a víz természetes áramlásának módosítását. A cél, hogy a Bala-ágon kevesebb víz folyjon tovább, miközben az Öreg-Duna medrébe nagyobb vízhozam jusson. A szakemberek szerint ez javíthatja a vízellátást azon a szakaszon, ahonnan a cernavodai atomerőmű a hűtéshez szükséges vizet nyeri.