Ikon - „Nem örök fiatal vagyok, hanem örök gyerek” – Interjú Szandival

Piros pöttyös ruha, svájci sapka és egy országos láz, ami a kilencvenes évek elején mindent elsöpört. Pintácsi Alexandra, azaz Szandi még kislány volt, amikor Fenyő Miklós kezei alatt az ország legfiatalabb tinisztárjává vált. Míg kortársai az iskolapadban ültek, ő koncertről koncertre járt, miközben a turnébusz hátsó ülésén készült a másnapi dolgozatokra – ragaszkodva ahhoz, hogy ne kivételezzenek vele.

De hogyan vált a lakótelepi, vízipisztollyal rosszalkodó kislányból felnőtt nő, háromgyermekes édesanya és tudatos előadóművész? Szandi a kerek, 50. születésnapja kapujában mesélt hitről, a férjével, Csabival való 34 éve tartó megbonthatatlan szövetségükről, a Los Angelesben élő lányáról, az adrenalinról és arról, miért nem bánja, ha nyolcvanévesen is „Szandikának” szólítják majd az utcán.



