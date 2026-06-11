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Ikon - „Nem örök fiatal vagyok, hanem örök gyerek” – Interjú Szandival

Pintácsi Alexandra, azaz Szandi volt Budai Ivett vendége.

  • Ikon
  • 1 órája
  • Forrás: Hír TV
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Piros pöttyös ruha, svájci sapka és egy országos láz, ami a kilencvenes évek elején mindent elsöpört. Pintácsi Alexandra, azaz Szandi még kislány volt, amikor Fenyő Miklós kezei alatt az ország legfiatalabb tinisztárjává vált. Míg kortársai az iskolapadban ültek, ő koncertről koncertre járt, miközben a turnébusz hátsó ülésén készült a másnapi dolgozatokra – ragaszkodva ahhoz, hogy ne kivételezzenek vele. 

De hogyan vált a lakótelepi, vízipisztollyal rosszalkodó kislányból felnőtt nő, háromgyermekes édesanya és tudatos előadóművész? Szandi a kerek, 50. születésnapja kapujában mesélt hitről, a férjével, Csabival való 34 éve tartó megbonthatatlan szövetségükről, a Los Angelesben élő lányáról, az adrenalinról és arról, miért nem bánja, ha nyolcvanévesen is „Szandikának” szólítják majd az utcán. 


 

 

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