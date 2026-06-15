Jogállamvédő kormány vagy kicsinyes politikai bosszú a lex Orbán?

A kormánypárt a nem jogalkotás, hanem kivételezés eszközével viszi a ház elé a lex Orbán tervezetét. Eközben az ellenzéki térfélen a Fidesz szervezeti felépítése a túlélés érdekében alapjaiban változott meg.
A hatalom bevándorlással kampányol, ami átlátszó figyelemelterelés. Ma azért nincsenek migránsok, mert a Fidesz nem engedte be őket. Ezeket a témákat bontja ki kíméletlenül az esti műsorunk.
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