Ezt hozná a paksi leállás

A Dunán múlik az áramtermelés felfüggesztése - az MVM pontosította a paksi atomerőmű leállításának menetrendjét. Bár Magyar Péter egyértelműen vasárnapra mondta a paksi atomerőmű leállítását, az MVM ennél óvatosabban fogalmazott. Az állami energiacég azt írta: tovább csökken a Paksi Atomerőmű villamosenergia-termelése és mostantól már csak a 2-es blokk működik 50 százalékos teljesítménnyel. A vasárnapot ugyanakkor nem jelölte meg a totális leállás napjaként, hanem azt közölte, hogy ez a nagyon alacsony, de létező termelési mennyiség addig tartható fent, amíg a vízszint lehetővé teszi a blokk hűtéséhez használt szivattyú-járókerekek biztonságos működtetését. Azt kérik a lakosságtól, hogy csökkentsék a villamosenergia-fogyasztást, különösen este az 5 és 10 óra közötti csúcsidőszakban.