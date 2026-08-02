Véres merénylet Moszkva belvárosában

Bár a biztonsági őr megállította a támadót, a detonációban mindketten, valamint egy vendég is életét vesztette. A Kommerszant értesülései szerint a merénylet kifejezetten az étteremben tartózkodó vendégeket célozta.
Három halálos áldozatot és 21 sérültet követelt a tegnap esti robbanás a moszkvai Balzi Rossi olasz étteremnél. A hatóságok feltételezése szerint egy még nem azonosított nő próbált házi készítésű bombával bejutni az épületben zajló zártkörű rendezvényre.
Bár a biztonsági őr megállította a támadót, a detonációban mindketten, valamint egy vendég is életét vesztette. A Kommerszant értesülései szerint a merénylet kifejezetten az étteremben tartózkodó vendégeket célozta.