Kiemelt videók

Véres merénylet Moszkva belvárosában

Három halálos áldozatot és 21 sérültet követelt a tegnap esti robbanás a moszkvai Balzi Rossi olasz étteremnél. A hatóságok feltételezése szerint egy még nem azonosított nő próbált házi készítésű bombával bejutni az épületben zajló zártkörű rendezvényre.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Bár a biztonsági őr megállította a támadót, a detonációban mindketten, valamint egy vendég is életét vesztette. A Kommerszant értesülései szerint a merénylet kifejezetten az étteremben tartózkodó vendégeket célozta.

 

 

Továbbiak a témában