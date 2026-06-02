Kiderült, mennyi pénz árad a Tisza Párt számlájára

Az uniós milliárdokért cserébe jön a kötelező migrációs paktum, miközben már a Politico is Sulyok Tamás elmozdításáról cikkezik. Az államfő, Sulyok Tamás kijelentette, hogy nem enged a fenyegetésnek. Közben a Medián hirtelen elsöprőre mérte a melegházasság támogatását, miközben Magyar Péter és a Tisza Párt számlájára dől a pénz. Vajon meddig tartható ez a kirakat?