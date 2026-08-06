Trump szerint áttörés született: megkezdődhet a gázai béketerv új szakasza

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- A Demokrata Párt baloldali szárnya erősödik, és az USA történelmében először egy muszlim áll a szenátori tisztség megszerzésének küszöbén

Abdul El-Sayed megnyerte a michigani előválasztást, megerősítve a demokraták baloldali szárnyának lendületét. A 41 éves muszlim orvos a Demokrata Pártot fogja képviselni a szenátusi mandátumért folyó, nagy tétű novemberi választáson, miközben a párt baloldala továbbra is kihívást jelent a demokraták vezetésének, amelyet túl centristának tart. Az eredmény szorosabb volt a vártnál, de Abdul El-Sayed augusztus 4-én, kedden Michiganben elért győzelme megerősítette a Demokrata Pártban zajló, mélyreható változást. El-Sayed egyre közelebb került ahhoz, hogy az ország első muszlim szenátora legyen. Reagálva az eredményre, a The New York Times azt írta: Az ország minden tájáról származó muszlim szavazók elmondták, hogy reményt és izgalmat éreztek. Az amerikai elnök pedig megkísérelte kétségbe vonni a michigani választások tisztaságát. Donald Trump szerint Michigan „az Egyesült Államok, ha nem is a világ legkorruptabb szavazási területei közé tartozik”.



- A The New York Times szerint az izraeli támadások alááshatják Trump gázai béketervét

Az amerikai elnök július 30-án bejelentette egy olyan megállapodás megkötését, amely a Hamász leszerelését és az izraeli erők fokozatos kivonulását írja elő Gázából. Az Egyiptomban több hónapig folytatott tárgyalások eredményeként született szövegnek mostantól elő kell mozdítania béketervének második szakaszát. „A 2026 januárjában létrehozott Béketanács történelmi jelentőségű megállapodást kötött a Hamász teljes leszereléséről” – írta Donald Trump a Truth Socialon. Hozzátette: „Ez hatalmas lépés a tartós béke és biztonság felé.” A megállapodás az amerikai elnök szerint „a Hamász és az összes többi gázai fegyveres csoport teljes leszerelését” írja elő. Ezt a leszerelést, amely várhatóan Izrael részvétele nélkül fog lezajlani, az „izraeli erők fokozatos kivonulásának” kell kísérnie a Gázai övezetből. A Hamász egyik magas rangú tisztviselője a BBC-nek elmondta, hogy a szervezet elfogadta a Béketanács tervét a gázai teljes lefegyverzésről, és hamarosan hivatalos nyilatkozatot fognak kiadni.