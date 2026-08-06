Visszatért a házmesterek és a besúgók kora?

Egy tiszás Facebook-csoportban merült fel, hogy sárga cetlizni kellene annak az ajtaját, aki nem takarékoskodik. A vízügyi államtitkár pedig energiaválság idején ment nyaralni. Bóka János arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péteréknek sokkal fontosabb a facebookozás és a politikai tisztogatás.

A MÚOSZ álláspontja, hogy a közmédiának a politikától függetlenül kell működnie. Levélben fordult a HírTV a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez. Török Gábor szerint ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki (nem) lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé.

A Tisza-frakció szombaton szavaz az államfőjelöltjéről. Bóka János elmondta, hogy a Fidesz soha nem fogja támogatni a tiszás önkény újabb színjátékát.

Vendégek:

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője

Halász Gábor, Kiskutas polgármestere

Mirkóczki Ádám, korábbi országgyűlési képviselő

Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Párt elnökségi tagja, alapítója

Műsorvezető: Futó Boglárka