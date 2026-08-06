Kríziskezelés Magyar Péter módra – már a támogatói is unják?

Kríziskezelés Magyar Péter módra: ostoba tanácsok, külgazdasági megoldás nincs, helyette hergelés és mellébeszélés – már a támogatói is unják

Látványpékség: szombaton kitalálják a tiszások, ki legyen az államfő, kedden megszavazzák, társadalmi egyeztetés megint nem lesz

Válságkommunikáció: víz és áram alig van, de a közmédia híradás helyett a Sziget koncertjeit fogja közvetíteni

Vendégek:

Both Hunor politikai elemző

Nagy-Bató Jonatán, az Ultrahang műsorvezetője

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert