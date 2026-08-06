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A nyári szezonban idén is sokan választják a balatoni hajókat

A Bahart szerint a forgalom a nyári hónapokban a legerősebb, és a kedvező időjárás tovább növeli az utazási kedvet.

  • Hírek
  • 21 órája
  • Forrás: HírTV
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A nyári szezonban jelentősen megnő a Balaton hajóforgalma. A menetrendi személyhajók és a komp naponta több ezer utast szállítanak, sokan pedig nemcsak közlekedési eszközként, hanem élményként is tekintenek a balatoni hajózásra. A legnagyobb forgalmat továbbra is a Szántód és Tihany között közlekedő komp bonyolítja. A járatot autósok, motorosok és kerékpárosok egyaránt előszeretettel választják, hiszen gyors összeköttetést biztosít a két part között. Sokan rendszeresen családi programjaik részeként is igénybe veszik.

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