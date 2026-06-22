Kínos percek a Parlamentben – Válaszolnia kell a botrányos ügyre a kormányfőnek

A Zsolti bácsi ügyről szóló botrány elérte a parlamentet. A képviselők a legújabb fejleményekről kérdezik a kormányfőt. A miniszterelnököt az Országgyűlésben vonják felelősségre a tisztázatlan részletek miatt. A stúdióban Szilvay Gergely elemezte a helyzetet. A politikai szereplők érdemi válaszokat várnak a hivatalos szervektől. A tájékoztatás hiánya további feszültséget generál a közéletben.
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