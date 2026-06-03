A kordonbontás után alig több mint két héttel szerszám zuhant egy német turista fejére a Karmelitánál

Kordont bontott pár héttel ezelőtt Magyar Péter Pósfai Gábor belügyminiszter, illetve Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter társaságában. A kordonokat az előző kormány helyezte el a Karmelitánál az építkezés miatt. Az újdonsült miniszterelnök végül a jelenlévő újságírókat és a turistákat is arra szólította fel, hogy segítsenek lebontani azokat.

Azonban szerdán pont egy külföldi turista sérült meg a helyszínen, amikor egy szerszám zuhant a fejére az állványokról. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy munkatársaik a helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérüléssel szállítottak kórházba. A rendőrség megerősítette, hogy az ügyben nyomozást rendeltek el, és az ügy minden részletét vizsgálják, amiben gyanúsított egyelőre nincs.

Magyar Péter Facebook-kormányzása immár emberéleteket veszélyeztet.

- így reagált a Fidesz közleményében. Azt írták, a miniszterelnök alig két hete saját kezűleg bontotta el az építési területet határoló kordonokat a Karmelitánál, hogy saját közösségi oldalán élő adásban adhasson tárlatvezetést, és máris megtörtént az első baleset.

Sokkal súlyosabb baleset is történhetett volna - hívta fel a figyelmet a korábbi egészségügyi államtitkár a Monitorban. Takács Péter hangsúlyozta, a Tisza egész kormányzása erre épül: látványvilágra és a következmények figyelmen kívül hagyására.

