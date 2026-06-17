Kovács Zoltán: Elkésett a kormány az augusztus 20-i ünnepség előkészítésével

Kovács Zoltán: "Mindig időben el kellett kezdeni szervezni. Ez azt jelenti, hogy hónapokig tartó előkészületekre van szükség sok esetben, különös tekintettel igaz ez huszadikára, amikor az elmúlt években ugye láthatták, illetve jelezhették a látogatók, hogy több száz program volt és ez az előkészület az én tudtommal, ugye még a mi kormányzásunk alatt el is indult, viszont azóta semmilyen hírt nem hallunk arról, hogy összeültek volna azok a testületek vagy folyna az az előkészítő munka, ami a sikeres és biztonságos megrendezés záloga lenne."