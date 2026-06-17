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Kovács Zoltán: Elkésett a kormány az augusztus 20-i ünnepség előkészítésével

A korábbi nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Tisza-kormányt bírálta az augusztusi ünnepek kapcsán.

  • Hírek
  • 36 perce
  • Forrás: HírTV
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Kovács Zoltán: "Mindig időben el kellett kezdeni szervezni. Ez azt jelenti, hogy hónapokig tartó előkészületekre van szükség sok esetben, különös tekintettel igaz ez huszadikára, amikor az elmúlt években ugye láthatták, illetve jelezhették a látogatók, hogy több száz program volt és ez az előkészület az én tudtommal, ugye még a mi kormányzásunk alatt el is indult, viszont azóta semmilyen hírt nem hallunk arról, hogy összeültek volna azok a testületek vagy folyna az az előkészítő munka, ami a sikeres és biztonságos megrendezés záloga lenne."

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