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Különleges elismerés a magyar fiataloknak – Szenzációs nyári program indult a tavaknál

Idén is elindult a Rákóczi Szövetség vitorlástábora, ahol hat turnusban százötven, mély szórványból érkező fiatal építhet közösséget a hazai tavaknál.

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Ismét megkezdődött a Rákóczi Szövetség vitorlástábora, amely idén hat turnusban várja a fiatalokat. A programban a mély szórványban élő diákokat fogadják, akik a sport mellett a nemzeti összetartozást is megélik. Bocskor Antónia Técsőről érkezve mesélt a megszerzett élményekről. 

A szervezők, köztük Petrovay László stratégiai igazgató kiemelte, hogy a részvétel elismerés azon családoknak, amelyek a magyar iskola mellett döntöttek a jövő megőrzése érdekében.

 

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