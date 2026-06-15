Különleges elismerés a magyar fiataloknak – Szenzációs nyári program indult a tavaknál

Ismét megkezdődött a Rákóczi Szövetség vitorlástábora, amely idén hat turnusban várja a fiatalokat. A programban a mély szórványban élő diákokat fogadják, akik a sport mellett a nemzeti összetartozást is megélik. Bocskor Antónia Técsőről érkezve mesélt a megszerzett élményekről.

A szervezők, köztük Petrovay László stratégiai igazgató kiemelte, hogy a részvétel elismerés azon családoknak, amelyek a magyar iskola mellett döntöttek a jövő megőrzése érdekében.