Donald Trump bejelentette az amerikai-iráni megállapodást és a hajóforgalom újraindulását

Miután Washington és Teherán megegyezett, hivatalosan is megindult a hajóforgalom a tengeri útvonalon. Az elnök, Donald Trump közölte, hogy a tankerek zavartalanul és ingyen közlekedhetnek a Hormuzi-szorosban. A háttérben mégis feszültség húzódik, hiszen az Iráni Forradalmi Gárda később újra vámot szedne. Érdekes kérdés, mi történik, ha lejár a 60 napos tárgyalási időszak, és a felek nem tudják fenntartani a békét.