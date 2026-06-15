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Lángokban az ortodox szentély – Sötétségbe és rettegésbe borult Kijev az éjszakai dróntámadás után

Az elmúlt hetek legkiterjedtebb orosz támadása érte Ukrajnát. Kijevben találat érte a barlangkolostort, miközben polgárok százezrei maradtak áram nélkül.

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Az újabb orosz légicsapásokban összeomlott a rendszer. Legkevesebb 9-en meghaltak, 35-en pedig megsérültek a káoszban. A frontvonal mögött az ikonikus kijevi barlangkolostor is kigyulladt. Tömegesen maradtak áram nélkül, az emberek a metróaluljárókban kerestek menedéket. A legátfogóbb orosz támadás komoly kérdéseket vet fel a kijevi vezetés stratégiájáról.

 

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