Lángokban az ortodox szentély – Sötétségbe és rettegésbe borult Kijev az éjszakai dróntámadás után

Az újabb orosz légicsapásokban összeomlott a rendszer. Legkevesebb 9-en meghaltak, 35-en pedig megsérültek a káoszban. A frontvonal mögött az ikonikus kijevi barlangkolostor is kigyulladt. Tömegesen maradtak áram nélkül, az emberek a metróaluljárókban kerestek menedéket. A legátfogóbb orosz támadás komoly kérdéseket vet fel a kijevi vezetés stratégiájáról.